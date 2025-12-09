EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.12.2025 / 13:20 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 1



Im Zeitraum vom 03. Dezember bis zum 05. Dezember 2025 wurden insgesamt 287.460 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 03.12.2025 XETRA 94.826 43,8711 4.160.120,93 04.12.2025 XETRA 96.027 43,3881 4.166.429,08 05.12.2025 XETRA 96.607 43,1305 4.166.708,21

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 05. Dezember 2025 erworben wurden, beträgt 287.460 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Sprache: Deutsch Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft RWE Platz 1 45141 Essen Deutschland Internet: www.rwe.com

2242516 09.12.2025 CET/CEST