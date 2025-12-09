EQS-News: Brief an unsere Aktionärinnen und Aktionäre: Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen und Prüfung strategischer Optionen

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Stellungnahme

Brief an unsere Aktionärinnen und Aktionäre: Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen und Prüfung strategischer Optionen



Berlin, 09. Dezember 2025

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2025 war erneut von operativen Fortschritten geprägt. Zu unseren Verbesserungen zählten signifikante Fortschritte bei der globale Plattformmigration, die Rückkehr zu Wachstum in Asien, die Aufrechterhaltung des Wachstums in Saudi-Arabien trotz erhöhter Konkurrenz, die Optimierung unserer Kostenstruktur sowie die Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur. Trotz dieser bedeutenden Fortschritte und unseres kontinuierlichen Engagements, stets das bestmögliche Kundenangebot zu liefern, erkennen wir an, dass die Entwicklung des Aktienkurses für uns alle enttäuschend war. Mit diesem Schreiben möchten wir unseren Aktionären einen Überblick über unsere operativen und strukturellen Verbesserungen geben und bekräftigen, dass Vorstand und Aufsichtsrat die notwendigen Schritte ergreifen, um den Unternehmenswert im Sinne der Aktionäre zu erhöhen, einschließlich der Prüfung verschiedener strategischer Optionen.

Delivery Hero befindet sich heute operativ in einer stärkeren Position als je zuvor. Wir haben unseren Fokus konsequent darauf ausgerichtet, unseren Kunden, Restaurantpartnern, Stores und Fahrern das bestmögliche Erlebnis und den bestmöglichen Service zu bieten und dabei unsere „profitable Wachstumsstrategie“ skalierbar umzusetzen.

Wir haben erfolgreich auf eine Strategie des „profitablen Wachstums“ umgestellt. Im Zeitraum der letzten zwölf Monate bis Q3-2025 haben wir ein bereinigtes EBITDA von rund 900 Mio. € erzielt (LTM Q3-2025), verglichen mit einem bereinigtem EBITDA-Verlust von 1.087 Mio. € im Jahr 2021 – eine Verbesserung von etwa 2 Mrd. € über vier Jahre.

Rund 90% unseres GMV erwirtschaften wir in Märkten, in denen Delivery Hero die Nummer 1 ist.

Während des grundlegenden Paradigmenwechsels zu profitablen Wachstums ist es uns gelungen, den GMV von ca. 38 Mrd. € GMV im Jahr 2021 auf ca. 50 Mrd. € GMV heute (LTM Q3-2025) zu steigern, was einem jährlichen Wachstum von ca. 7 % entspricht und deutlich stärker ist als das unsere europäischen Wettbewerber im Food-Delivery-Bereich. Im gleichen Zeitraum haben wir unseren Umsatz mehr als verdoppelt und bis heute über 14 Mrd. € Umsatz erzielt (LTM Q3-2025).

Wir haben unsere Kostenstruktur erfolgreich optimiert, indem wir den Fokus auf operative Effizienz gelegt und erstklassige Werte bei allgemeinen, Verwaltungs- und Entwicklungskosten als Prozentsatz des GMV erreicht haben.

Wir haben wesentliche rechtliche Auseinandersetzungen beigelegt und wichtige Anpassungen vorgenommen, um unsere Geschäftstätigkeit weiter an relevante Vorschriften anzupassen.

Unsere Bilanz und unsere finanzielle Flexibilität wurden deutlich gestärkt, indem wir im April 2024 unseren Term Loan B erhöht und dessen Laufzeit verlängert haben. Die finanziellen Mittel aus dem Term Loan B und dem talabat Börsengang wurden genutzt, um Wandelanleihen zurückzukaufen. Unsere Nettoverschuldung wurde erfolgreich reduziert, und wir verfügen über eine hohe Liquidität von ca. 2,2 Mrd. € sowie zusätzliche Kreditlinien von ca. 0,8 Mrd. € (Stand Q3-2025).

Wir haben schwierige, aber notwendige unternehmerische Entscheidungen getroffen, um , unsere Präsenz in unprofitablen Ländern zu reduzieren, wie z.B in Thailand, Dänemark, Ghana, Slowenien und der Slowakei.

Durch den 2 Mrd. USD talabat Börsengang, der das Unternehmen mit 10 Mrd. USD bewertete und der damit verbunden Platzierung eines 20%-Anteils am öffentlichen Markt einführte, haben wir darüber hinaus unsere Fähigkeit, zur Monetarisierung und Lokalisierung unserer Assets unter Beweis gestellt.

Trotz starker Konkurrenz durch internationale Anbieter in einigen unserer wichtigsten Ländern, wie Südkorea, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, konnten wir in all diesen Ländern unsere führende Position behaupten und zugleich profitabel bleiben.

Durch unseren konsequenten Fokus auf ein überlegenes Kundenangebot konnten wir in zwei stark umkämpften Ländern trotz aggressiver Rabattaktionen der Konkurrenz wieder Marktanteile gewinnen, ohne unsere Profitabilitätsziele zu gefährden.

Trotz all dieser operativen Erfolge sind wir von der Entwicklung des Aktienkurses und der Bewertung von Delivery Hero enttäuscht. Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren. Vorstand und Aufsichtsrat werden gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den langfristigen Unternehmenswert für unsere Aktionäre zu steigern. Mit diesem Ziel vor Augen hat Delivery Hero finanzielle und juristische Berater mandatiert, die uns in den vergangenen Monaten proaktiv bei der Prüfung verschiedener strategischer Optionen für unsere Gruppe unterstützt haben, mit dem klaren Ziel Delivery Hero weiter zu stärken und den Wert für Aktionäre nachhaltig zu steigern.

Gemeinsam mit unseren Beratern prüfen wir strategische Optionen, darunter:

Durchführung von „Best-Owner“-Evaluierungen für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften

Evaluierung strategischer Partnerschaften für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften

Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften

Überprüfung wertsteigernder Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation

Das Ergebnis dieser Prüfung kann dazu führen, dass ausgewählte strategische Maßnahmen umgesetzt werden, mit dem Ziel, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Mit diesem Schreiben bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero unser entschlossenes Engagement, die aktuelle Aktienkursentwicklung und Unternehmensbewertung durch die sorgfältige Prüfung verschiedener strategischer Optionen aktiv zu adressieren. Zugleich unterstreichen wir unseren konsequenten Fokus auf operative Exzellenz und nachhaltige finanzielle Verbesserungen.

Unsere Verpflichtung gegenüber Kunden, Restaurantpartnern und Stores bleibt unverändert: Wir werden weiterhin ein herausragendes Kundenerlebnis bieten und zugleich die weltweit führende Plattform für lokale Lieferungen kontinuierlich stärken.

Kristin Skogen Lund

Niklas Östberg Chair of the Supervisory Board

Chief Executive Officer



