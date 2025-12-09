W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien

09.12.2025 / 07:30 CET/CEST
Hamburg, 9. Dezember 2025. Die Nordex Group hat neue Aufträge über 102 MW in Frankreich und Belgien erhalten. Insgesamt werden 28 Turbinen in sieben Windparks installiert. Zusätzlich zu jedem Vertrag wurde ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag abgeschlossen, um die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sicherzustellen.

Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Lieferung und Errichtungen der Turbinen in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

In Frankreich wird ein Projekt mit fünf N131/3000-Turbinen ausgestattet. Zwei weitere Projekte sehen die Installation von acht beziehungsweise vier N117/3675-Turbinen vor, während ein anderer Windpark mit vier N149/4.X-Turbinen bestückt wird. Insgesamt belaufen sich die Neuaufträge auf 77 MW.

In Belgien mit Neuaufträgen über 25 MW erhält ein Projekt drei N131/3600-Turbinen; vier N117/3675-Turbinen werden in zwei weiteren Windparks installiert.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon:+49 381 6663 3300
Fax:+49 381 6663 3339
E-Mail:investor-relations@nordex-online.com
Internet:www.nordex-online.com
ISIN:DE000A0D6554
WKN:A0D655
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2241816
Ende der MitteilungEQS News-Service

