EQS-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 2025

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 2025

München, 9.12.2025 – Bei der heutigen virtuellen, außerordentlichen Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG („TTL“, „TTL AG“) (ISIN DE0007501009), bei der den Aktionären der Verlust des hälftigen Grundkapitals angezeigt wurde, waren 73,42 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten, haben per Briefwahl abgestimmt oder waren elektronisch zugeschaltet. Die Aktionäre der TTL stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.

Die Hauptversammlung hat die KHS Audit und Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Neben den regelmäßig zur Abstimmung zu stellenden Punkten hat die Hauptversammlung außerdem die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 und die Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung (Mitgliederzahl des Aufsichtsrates) beschlossen.

Der außerordentlichen Hauptversammlung wurden heute zudem der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft und der Konzernabschluss 2024 der TTL-Gruppe den Aktionärinnen und Aktionären in ungeprüfter Form vorgelegt und erläutert. Geprüfte Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 liegen der Gesellschaft noch nicht vor.

Hintergrund dafür ist, dass der von der Hauptversammlung 2024 bestellte Abschlussprüfer sich bislang aufgrund fortbestehender Differenzen in der Beurteilung verschiedener Fragen mit den Organen der Gesellschaft noch nicht in der Lage gesehen hat, seine Prüfungshandlungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse 2024 abzuschließen.

Alle relevanten Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025 der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG können auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen werden.

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Kornelia Kneissl

K2K GmbH

Tel. +49 151 2531 0555

Email: presse@ttl-ag.de

