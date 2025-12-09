EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Readcrest Capital AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.12.2025 / 13:41 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|09.12.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|33.235.713
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
