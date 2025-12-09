Experten: Ausbau erneuerbarer Energien auf gutem Weg, aber mehr Effizienz nötig

Berlin, 09. Dez (Reuters) - Die Expertenkommission zur Überwachung der Energiewende sieht den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland auf einem guten Weg.

Sie würden bald für zwei Drittel der Stromerzeugung stehen, weswegen man in eine neue Phase komme, teilte das Gremium am Dienstag in Berlin mit. Es brauche nun Anreize für mehr Effizienz im System - bei den Investitionen, beim Betrieb der Erzeugungsanlagen und auch bei Speichern. In der Wärmeversorgung, Mobilität und bei industriellen Prozessen müssten noch weitere Teile elektrifiziert werden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben Erneuerbare von Juli bis September 2025 gut 64 Prozent der inländischen Stromerzeugung ausgemacht. Das entsprach einem Plus von drei Prozent und war ein Höchststand für ein drittes Quartal.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)