Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025



09.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Basel, 9. Dezember 2025

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet im sechsten Geschäftsjahr ein solides Ergebnis: Im Jahr 2025 wurde ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio. erzielt. Dieser basiert auf einem stabilen Nettoertrag sowie einer positiven Wertentwicklung des Liegenschaftsportfolios. Die daraus resultierende Anlagerendite von 5.15 Prozent spiegelt die kontinuierliche Entwicklung des Fonds im Berichtsjahr wider.

Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres stand die im Frühjahr 2025 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 166 Mio. Im Zuge dieser Transaktion konnten sieben hochwertige Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von CHF 252 Mio. übernommen werden. Der Marktwert des Gesamtportfolios beläuft sich neu auf CHF 1 319 Mio. und bietet Anlegerinnen und Anlegern eine breite Diversifikation – sowohl hinsichtlich Makro- und Mikrolagen als auch in Bezug auf das wirtschaftliche Alter und die Mieterstruktur der Objekte.

Darüber hinaus hat der Fonds erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und wurde mit der Höchstbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet.

Solides operatives Ergebnis

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund einen Nettoertrag von CHF 26.23 Mio., was einer deutlichen Steigerung von über 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (CHF 22.32 Mio.) entspricht. Die realisierten Kapitalgewinne beliefen sich auf CHF 4.93 Mio. (Vorjahr: CHF 0.37 Mio.), während die nicht realisierten Kapitalgewinne bei CHF 24.89 Mio. (Vorjahr CHF 3.96 Mio.) lagen. Diese nicht realisierten Gewinne resultieren aus positiven Neubewertungen des Bestandsportfolios und reflektieren sowohl die wiedererstarkte Attraktivität von Immobilienanlagen als auch die hohe Qualität des Portfolios. Die realisierten Gewinne entstanden durch den Verkauf von vier Liegenschaften deutlich über Marktwert. Nach Abzug der geschätzten Liquidationssteuern ergibt sich ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio., was einer ansprechenden Anlagerendite von 5.15 Prozent entspricht (Vorjahr: 3.01 Prozent).

Der ausgeprägte Fokus auf Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent des Sollmietertrags ausmachen, hat auch im Berichtsjahr wesentlich zur stabilen Entwicklung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund beigetragen. Die Mietzinseinnahmen konnten auf CHF 47.40 Mio. gesteigert werden (Vorjahr: CHF 42.63 Mio.), was die Ertragskraft des Fonds weiter stärkte. Die bereits sehr niedrige Mietzinsausfallrate wurde durch aktives Asset Management weiter reduziert und liegt nun bei 1.44% (VJ: 2.06%).

Steigerung Inventarwert und stabile Ausschüttung

Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg im vergangenen Jahr um 2.31 Prozent von CHF 101.84 auf CHF 104.19. Der Verkehrswert der Liegenschaften erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 237.83 Mio. oder +21.99 Prozent auf insgesamt CHF 1 319.25 Mio. Like-for-like lag die Portfolio-Wertveränderung bei CHF 28.42 Mio. bzw. +2.75 Prozent1. Die höhere Bewertung des Bestandsportfolios durch die unabhängigen Schätzungsexpertinnen und -experten von Wüest Partner ist im Wesentlichen auf gestiegene Erträge und Marktmieten sowie auf eine Reduktion des durchschnittlichen Diskontierungssatzes zurückzuführen.

Der erwirtschaftete Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2025 CHF 2.69 pro Anteil (VJ: CHF 2.75 pro Anteil). Der tiefere Nettoertrag pro Anteil im Vergleich zum Vorjahr ist auf einen einmaligen steuerlichen Effekt in Höhe von CHF 1.08 Mio. bzw. CHF 0.11 pro Anteil zurückzuführen. Dieser resultiert aus rückwirkend höheren Kapitalsteuern im Kanton Genf. Insgesamt schüttet der Fonds 102.20 Prozent des Nettoertrags an die Anlegerinnen und Anleger aus. Die Dividende für 2025 bleibt stabil bei CHF 2.75 pro Anteil mit Ausschüttung am 18. Dezember 2025 (ex-Dividende: 15. Dezember 2025). Auf Basis des Börsenkurses von CHF 128.00 per 30. September 2025 ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2.15 Prozent.

Starke Performance im positivem Marktumfeld

Die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank haben die Stimmung am Markt für indirekte Immobilienanlagen spürbar aufgehellt. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund erzielte im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 eine überdurchschnittliche Performance von 21.18 Prozent und übertraf damit den relevanten Benchmark SXI® Real Estate Funds Broad TR deutlich, der im selben Zeitraum eine Rendite von 12.70 Prozent auswies. Seit Lancierung im Jahr 2020 resultiert eine Gesamtrendite von 48.46 Prozent, was einer Outperformance gegenüber dem Benchmark von 15.96 Prozent entspricht.

Ausblick Geschäftsjahr 2026

Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2026 gezielt auszubauen. Im Zentrum der Weiterentwicklung des Fonds stehen die Interessen der Anlegerinnen und Anleger sowie der nachhaltige, langfristige Erfolg des Fonds. Zu diesem Zweck ist per Ende März 2026 eine Kapitalerhöhung vorgesehen. Der Emissionserlös soll für den Erwerb eines Immobilienportfolios aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen verwendet werden. Parallel dazu treibt die Fondsleitung die geplanten Bauprojekte gezielt voran, um den Bestand zu modernisieren und Wertpotenziale zu erschliessen.

Mit einem Gesamtanlagevermögen von mittlerweile CHF 1.3 Mrd. zählt der Fonds heute zum Mittelfeld der kotierten Schweizer Immobilienfonds. Vor dem Hintergrund der erreichten Grösse und zur Weitergabe von Skaleneffekten an die Anlegerinnen und Anleger ist per 1. April 2026 eine Reduktion der Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent vorgesehen.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Tickersymbol HSPF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis unbeschränkt Ertragsverwendung ausschüttend Lancierungsdatum 3. Juni 2020 Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend "Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetia Asset Management AG St. Alban-Anlage 26 4002 Basel Schweiz EQS News ID: 2242142

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242142 09.12.2025 CET/CEST