IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. meldet Abschluss der geologischen Kartierungen beim Projekt Airline in Wyoming

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. meldet Abschluss der geologischen Kartierungen beim Projekt Airline in Wyoming

Die Feldkartierungen bestätigen wichtige stratigraphische Kontakte und werden zur bevorstehenden Ermittlung von Zielgebieten beitragen

9. Dezember 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass auf dem Projekt Airline im Wind River Basin im Zentrum des US-Bundesstaates Wyoming eingehende geologische Kartierungen absolviert wurden. Das Kartierungsprogramm war der erste Teil des Feldprogramms 2025 bei Airline, das auch eine radiometrische Vermessung sowie händisch entnommene Proben für die geochemische und mineralogische Analyse umfasste. Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Arbeiten werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Die Firma Big Rock Exploration absolvierte die Kartierungen im Laufe einer Woche Ende Oktober 2025 und konnte damit das Verständnis der Stratigraphie und Strukturen bei Airline verbessern. Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden mehrere wichtige geologische Einheiten bestätigt (Abbildung 1). Es wurde nachgewiesen, dass die Wagon Bed Formation aus dem Tertiär weitläufig ist und charakteristische tuffartige Sandsteine, zwischengelagerte Tuffe und cluster- oder popcornartige Verwitterungsmerkmale aufweist. Das archäische kristalline Grundgestein konnte an mehreren Stellen kartiert werden, wobei unter anderem Granit und Monzogranit mit einer Fülle von pegmatitischen Intrusionsgängen, starker Verwitterung und Entfärbungen unweit der darüber liegenden Diskordanz verzeichnet wurden. An der Westseite des Untersuchungsgebiets wurden mehrere Ausbisse des Flathead Sandstone kartiert. Der Kontakt zwischen der Wagon Bed Formation und dem archäischen Grundgestein konnte an mehreren Stellen kartiert werden und stellt nach wie vor eines der wichtigsten stratigraphischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet dar, da die früheren radiometrischen Anomalien auf Bereiche in der Nähe der Diskordanz zurückzugehen scheinen. Bei den Kartierungen wurden auch mehrere Arkosesandsteinausbisse dokumentiert, die Ähnlichkeiten mit der Wind River Formation wie eine poröse Beschaffenheit und stellenweise Eisenoxidknollen aufweisen.

Bei den Feldarbeiten haben sich zwei vorrangige Horizonte hervorgetan. Erstens ist das die Diskordanz zwischen der Wagon Bed Formation und dem archäischen Granit, wo anomale Radioaktivität, Entfärbungen und eine Tonsteinalteration verzeichnet wurden. Der zweite ist der eigenständige Arkosesandsteinhorizont, der umgangssprachlich als Scorpion Unit bezeichnet wird. Hier fallen Anomalien mit hohen radiometrischen Werten mit günstigen Beschaffenheiten und lokalen Strukturen zusammen. Alle auf dem Konzessionsgebiet zugänglichen Gesteine waren in unterschiedlichem Maße oxidiert; es wurde kein reduzierter Horizont festgestellt. Mehrere Proben, die händisch unweit der Diskordanz entnommen wurden, wiesen eine ausgeprägte Tonalteration, eine Verdrängung ehemaliger Pyritkristalle durch Hämatit und uranführende Minerale wie Autunit und möglicherweise Metatorbernit, der unter UV-Licht sichtbar war, auf. Voraussetzung für die mineralogische Identifizierung sind die ausstehenden Dünnschliffarbeiten; zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine Schlüsse hinsichtlich der Herkunft oder Paragenese der Minerale gezogen.

Die Kartierungsdaten werden mit dem ausstehenden Datenmaterial aus dem radiometrischen Bodenraster sowie der geologischen und mineralogischen Analysen zusammengeführt. Eine Auswertung der kombinierten Ergebnisse wird zur Erstellung eines optimierten stratigraphischen Modells und der Ermittlung von Bohrzielen für 2026 beitragen. Zukünftige Arbeiten vor Ort könnten weitere gezielte Kartierungen in den östlichen und nordöstlichen Bereichen des Konzessionsgebiets umfassen, wo weitere Ausbisse der Diskordanz und der Arkosesandsteineinheiten zu einer Verfeinerung des Explorationsmodells führen könnten. Auch im Nordwesten des Projektgebiets sind weitere Arbeiten gerechtfertigt; dort deuten Orthofotos auf ein zusätzliches Potenzial für Kontaktzonen zwischen den Graniten und den Sedimenten aus dem Eozän hin.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: Mit diesem Kartierungsprogramm konnten wir unser geologisches Verständnis des Projekts Airline verbessern und mehrere wichtige Strukturen bestätigen, bei denen weitere Arbeiten angezeigt sind. Diese Ergebnisse werden für die genaue Festlegung unserer nächsten Schritte und der umfassenderen Explorationsstrategie von entscheidender Bedeutung sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82130/GlobalUranium_051225_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Aktualisierte geologische Karte des Untersuchungsgebiets im Bereich der westlichen Gruppe der BLM-Claims auf dem Projekt Airline.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf Explorationsarbeiten auf dem Projekt.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortgesetzt werden kann, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder weil die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit vorgesehen voranschreitet und dass selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, diese Explorationsaktivitäten möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund fortlaufender Neudefinition der Pläne, der Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos sein könnte oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen laufenden Offenlegungsunterlagen identifiziert wurden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

