IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals gibt Abschluss seiner öffentlichen Emission im Wert von 11,5 Millionen Dollar bekannt, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals gibt Abschluss seiner öffentlichen Emission im Wert von 11,5 Millionen Dollar bekannt, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2025 - Miata Metals Corp. (CSE:MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot (das Angebot) von Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) im Rahmen eines Kurzprospekts abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 23.958.500 Stammaktien zu einem Preis von 0,48 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 11.500.080 Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Die Stammaktien wurden im Rahmen eines Kurzprospekts vom 3. Dezember 2025 (der Prospekt) angeboten, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme der Provinz Québec sowie in anderen Rechtsordnungen gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen der anwendbaren Wertpapiergesetze eingereicht wurde.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Explorationsaktivitäten in seinem Sela Creek-Projekt in Suriname sowie für allgemeine Betriebsmittel und Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospekt näher beschrieben.

Der Abschluss dieses Angebots ist ein wichtiger Meilenstein für Miata, erklärte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. Dr. Verbaas fuhr fort: Wir sind sehr ermutigt durch die starke institutionelle Nachfrage nach diesem Angebot, die unsere Aktionärsbasis deutlich gestärkt hat. Mit einer echten Entdeckung in Jon's Trend und vier weiteren Zielen mit vielversprechenden Bohrergebnissen in Sela Creek freuen wir uns darauf, unser vollständig finanziertes Arbeitsprogramm für 2026 voranzutreiben, mit dem wir die Entdeckung in Jon's Trend weiter abgrenzen und gleichzeitig systematisch auf weitere Entdeckungen auf dem Grundstück hinarbeiten wollen.

Das Angebot wurde auf Best-Efforts-Basis durch Cormark Securities Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten durchgeführt, darunter Clarus Securities Inc., H&P Advisory Limited, Agentis Capital Markets (First Nations Financial Limited Partnership), Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen die Agenten).

Ein leitender Angestellter des Unternehmens, eine verbundene Partei im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101), nahm an der Emission mit einem Gesamterlös von 27.360 Dollar teil. Diese Teilnahme stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß MI 61-101 dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von (i) der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.5(a) von MI 61-101 und (ii) der Genehmigungsanforderung für Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der Marktwert der Beteiligung des leitenden Angestellten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Details der Beteiligung der nahestehenden Person erst kurz vor Abschluss endgültig feststanden und das Unternehmen bestrebt war, das Angebot zügig abzuschließen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß den US-Bundes- und -Staatswertpapiergesetzen oder einer geltenden Ausnahme von diesen US-Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FSE: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsgrundstücke befinden sich im Greenstone-Gürtel von Suriname.

KONTAKTINFORMATIONEN

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas | CEO & Director

Tel.: +1 (778) 488-9754

info@miatametals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot sowie die zukünftigen Pläne oder Aussichten des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Miata Metals Corp. erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82131

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82131&tr=1

