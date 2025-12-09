

Paris, 9. Dezember 2025

PRESSEMITTEILUNG

La Française gibt die Ernennung von Guillaume Allard zum CEO von La Française Real Estate Managers bekannt

Die Groupe La Française, die Asset-Management-Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, gibt die Ernennung von Guillaume Allard zum CEO von La Française Real Estate Managers (REM) mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt.

Allard, zuvor Deputy Managing Director und Head of Funds and Finance des Privatkundenbereichs von La Française REM, tritt die Nachfolge von Philippe Depoux an, der in den Ruhestand geht. In seiner neuen Funktion wird Allard von einem Managementteam bestehend aus Virginie Wallut, Antoine Le Treut, Thierry Molton und David Rendall unterstützt, um eine neue Organisation zu definieren, die auf drei Säulen basiert: Strategie, Immobilien und Produktangebot.

Darüber hinaus wurde Guillaume Allard bei der Sitzung des Aufsichtsrats der Groupe La Française am 9. Dezember mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands des Unternehmens ernannt. Guillaume Allard wird alle Aufgaben übernehmen, die zuvor Philippe Depoux wahrgenommen hat.

Guillaume Cadiou, CEO der Groupe La Française, sagt: „Ich freue mich, Guillaume diese neuen Aufgaben anzuvertrauen. Dies ist eine natürliche Erweiterung seiner Rolle bei La Française REM und passt perfekt zu seiner Finanzkompetenz sowie seinen fundierten Kenntnissen der Immobilienmärkte. Immobilien bleiben ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von La Française. Ich bin überzeugt, dass Guillaume diese neue Herausforderung meistern wird. Ich möchte auch Philippe meinen aufrichtigen Dank für sein Engagement und seinen Beitrag zur Entwicklung der Gruppe während seiner Tätigkeit bei La Française aussprechen.“

Beruflicher Werdegang

Guillaume Allard, 41, begann seine Karriere 2007 bei DTZ Eurexi als Projektmanager und wechselte 2011 zu La Française Real Estate Managers – zunächst als Immobilienportfoliomanager und später als Immobilienfondsmanager. 2017 wurde er zum Leiter des SCPI-Fondsmanagements befördert und übernahm 2021 die Verantwortung für den Bereich Retail Fund Finance. Im Jahr 2023 wurde Allard zum Deputy Managing Director von La Française Real Estate Managers ernannt.

Allard ist Absolvent der École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (Jahrgang 2007).

Über La Française

La Française, die Asset-Management-Sparte der ersten Benefit-Corporation-Bank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse. La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 160 Milliarden Euro*, 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind.

*30.06.2025

Weitere Informationen unter la-francaise.com

La Française Pressekontakt

La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15

naheed.ashraf@la-francaise.com

www.lf-rem.com

Dolphinvest Communications Limited

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Herausgegeben von La Française Finance Services mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und zugelassen von der ACPR („Autorité de contrôle prudentiel et de résolution“) unter der Nummer 18673 als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen.

Die Portfoliomanagementgesellschaft La Française Real Estate Managers erhielt am 26. Juni 2007 die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 und am 24. Juni 2014 die AIFM-Zulassung gemäß der Richtlinie 2011/61/EU (www.amf-france.org).

