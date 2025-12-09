Lkw-Zulieferer Jost Werke verliert größten Aktionär

München, 08. Dez (Reuters) - Beim hessischen Lkw-Zulieferer Jost-Werke steht der größte Aktionär vor dem Ausstieg.

Die Hamburger Peter Möhrle Stiftung habe ihre restlichen bis zu 1,5 Millionen Aktien auf den Markt geworfen, teilte die mit der Platzierung beauftragte Berenberg Bank am Montagabend mit. Die Papiere, die knapp 10,1 Prozent des Jost-Grundkapitals entsprechen, sollen über Nacht bei Investoren untergebracht werden. Zum Xetra-Schlusskurs vom Montag sind die Papiere rund 73 Millionen Euro wert.

Erst im September hatte die Familienstiftung des ehemaligen Eigentümers der Baumarktkette Max Bahr ihre Beteiligung an Jost Werke halbiert. Möhrle hatte die Kette im Jahr 2007 an den Rivalen Praktiker verkauft und investiert mit dem Erlös in Immobilien und Unternehmensbeteiligungen.

Die Stiftung stellt auch ein Mitglied im Aufsichtsrat von Jost Werke. Nach Möhrles Ausstieg steigen die Fondsgesellschaften Allianz Global Investors und Fidelity mit jeweils zehn Prozent zu den größten Jost-Aktionären auf.