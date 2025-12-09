Meta Avocado verschoben | NVIDIA China Exporte H200 | FED Chair Spekulation

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Futures treten vorbörslich auf der Stelle, obwohl Nvidia leicht zulegt, nachdem Donald Trump den Export der H200-Chips nach China genehmigt hat – gegen eine 25-prozentige Umsatzbeteiligung für die US-Regierung. Tech war gestern der einzige Gewinner im S&P 500, angeführt von Broadcom, Nvidia und Microsoft. Für Stirnrunzeln sorgt Meta: Der Konzern stolpert weiter durch seine KI-Strategiewechsel, während das neue Modell „Avocado“ erneut verschoben wird. Gleichzeitig bleiben die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihe hoch und belasten die Stimmung vor dem morgigen Fed-Entscheid. Die Märkte rechnen mit einer Zinssenkung, doch Powells Tonfall wird entscheidend sein. Anleger hoffen auf Rückenwind für eine mögliche Jahresendrally. Politisch setzt Trump ein Zeichen: Sein künftiger Fed-Chair muss laut Bericht zusichern, die Zinsen zu senken.



00:00 Intro

00:44 Überblick

01:06 FED: Zinssitzung | Einschätzungen Bullen & Bären

02:46 NVIDIA: Trump erlaubt H200-Exporte nach China

05:02 Meta: Avocado verschoben | KI-Konkurrez überholt

08:52 Trump: Powell Nachfolger soll Zinsen senken

10:11 Toll Brothers | Graphic Packaging | CVS Health | Exxon u.v.m.

13:30 Asien: BoJ Zinsanhebung | Chinesische Industrie robust

14:14 Meldungen: Google | Apple | Marvell | Warner Bros. Discovery u.m.

16:46 Analysten: Micron | Kymera | Royal Norwegian Cruise Line | Confluent u.m.

18:22 Zusammenfassung | Heute keine Closing Bell | Ausblick diese Woche



