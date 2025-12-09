W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 09.12.2025

Oberhalb dieser Niveaus bleiben steigende Kurse wahrscheinlich

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.20024.400
Dax-Unterstützung24.00023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax setzt den zaghaften Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage auch am Dienstagvormittag zunächst weiter fort und steigt in den Bereich um 24.150 Punkte. Die Aufwärtsdynamik ist allerdings bislang überschaubar.

In der Vorwoche hatte der Index den wichtigen Widerstand um 23.900 Punkte zurückerobern können.

Dax-Ausblick: 

Der Dax bewegt sich aktuell innerhalb eines intakten Aufwärtstrend-Kanals (schwarz) im Vier-Stundenchart nach oben. Daran dürfte sich im Vorfeld der morgen Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank aller Voraussicht nach auch wenig ändern.

Oberhalb der Unterstützungsniveaus um 23.900 und 24.000 Punkte haben aktuell weiterhin die Käufer die besseren Chancen. Das weitere Aufwärtspotenzial im Vorfeld des angesprochenen Zinsentscheids scheint aktuell jedoch eher begrenzt.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 09.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 09.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 05.12.2025
Dax setzt Aufwärtstrend vor US-Inflationsdaten weiter fort05. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.12.2025
Dax-Anstieg kann bislang nicht überzeugen04. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.12.2025
Dax holt die Verluste vom Montag wieder auf03. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Eiscreme von Magnum ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden