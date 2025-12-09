Dax-Widerstand 24.200 24.400 Dax-Unterstützung 24.000 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax setzt den zaghaften Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage auch am Dienstagvormittag zunächst weiter fort und steigt in den Bereich um 24.150 Punkte. Die Aufwärtsdynamik ist allerdings bislang überschaubar.

In der Vorwoche hatte der Index den wichtigen Widerstand um 23.900 Punkte zurückerobern können.

Dax-Ausblick:

Der Dax bewegt sich aktuell innerhalb eines intakten Aufwärtstrend-Kanals (schwarz) im Vier-Stundenchart nach oben. Daran dürfte sich im Vorfeld der morgen Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank aller Voraussicht nach auch wenig ändern.

Oberhalb der Unterstützungsniveaus um 23.900 und 24.000 Punkte haben aktuell weiterhin die Käufer die besseren Chancen. Das weitere Aufwärtspotenzial im Vorfeld des angesprochenen Zinsentscheids scheint aktuell jedoch eher begrenzt.