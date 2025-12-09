W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

09.12.2025 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      09.12.2025
     Kursziel:                  175,00 EUR (zuvor: 160,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Signifikante Ausweitung der Kreatin-Produktion bringt weiteren
Wachstumsschub

Alzchem hat vergangene Woche einen signifikanten Ausbau der
Kreatin-Produktion angekündigt, die mittelfristig einen weiteren
Wachstumsschub bringen sollte.

Neue Großanlage geplant: Auf die in Q3/25 vollzogene inkrementelle
Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Kreatin soll nun ein
umfassendes Investitionsprogramm zur Errichtung einer neuen zunehmend
automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie
der vor- und nachgelagerten Infrastruktur folgen. Die Gesamtinvestition
beziffert das Unternehmen auf rund 120 Mio. EUR, wobei ein geringer Teil aus
Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
stammen sollte. Die Inbetriebnahme der Anlage ist stufenweise ab H2/27
vorgesehen und dürfte mittelfristig für das margenstarke Segment Specialty
(EBITDA-Marge 9M/25: 27,7%) ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im
unteren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich mit entsprechend positiven
Ergebnisbeiträgen liefern.

Erfolgsprodukt Kreatin: Nach Angaben des Vorstands ist der jetzt
beschlossene Kapazitätsausbau notwendig geworden, weil Alzchem vor allem bei
den vielseitig in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit einsetzbaren
Kreatin-Produkten Creapure® und Creavitalis® eine sehr erfreuliche
Nachfrageentwicklung verzeichnet und als einziger Hersteller von hochreinem
Kreatin außerhalb Asiens eine besondere Stellung im Premium-Segment genießt.
Zuletzt wurde durch eine Kooperation mit Ehrmann und dem Einsatz von
Creavitalis® in der neuen 'High Protein Creatine' Produktfamilie des
Molkereikonzerns ein weiterer Meilenstein erreicht (vgl. Comment vom
04.11.2025). So ist Kreatin neuerdings erstmals in Form alltagstauglicher
Lebensmittelprodukte in den drei Kategorien Pudding, Drinks und Riegel
erhältlich und so für eine größere Zielgruppe abseits der Fitness-Szene
sichtbar. Darüber hinaus sieht Alzchem auf Basis der breiten
Anwendungsbereiche weiteres attraktives Absatzpotenzial in neuen
Geschäftsfeldern wie beispielsweise der Frauengesundheit und beim Healthy
Aging.

Modell angepasst: Die geplante Steigerung der Kreatin-Produktion dürfte u.E.
etwa einer Verdopplung der Umsatzvolumina in diesem Bereich gleichkommen.
Angesichts des von verschiedenen Analysehäusern prognostizierten
Marktwachstums bei Kreatin von bis zu 25% p.a. bis in die 2030er-Jahre
halten wir den Kapazitätsausbau aus strategischen Gesichtspunkten für
schlüssig, um an der dynamischen Entwicklung des Marktes zu partizipieren
und die eigene Marktposition zu festigen. Wir erachten die Absatzrisiken
demnach als überschaubar und heben unsere Umsatzerwartungen insbesondere ab
2028ff. deutlich an. Gepaart mit dem parallel laufenden Werksneubau zum
Ausbau der Produktion des u.a. im Defense-Sektor unverzichtbaren
Nitroguanidins (NQ) sollte es Alzchem nun möglich sein, schon 2030 an der
1-Mrd.-Euro-Umsatzgrenze zu kratzen. Aufgrund des weiter zunehmenden
Gewichts des Specialty-Segments setzen wir darüber hinaus unsere
Margenerwartung im Terminal Value um 50 BP herauf.

Fazit: Alzchem ist alles andere als ein 'One-Trick Pony', sondern verfügt
gerade im für die Equity Story maßgeblichen Segment Specialty Chemicals über
mehrere Blockbuster. Wir sind vom Geschäftsmodell des Unternehmens weiterhin
vollends überzeugt und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 175,00
EUR nach dem jüngsten Rücksetzer wieder auf 'Kaufen' hoch.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=62937e62c61bd95e44af89ff886f71ed

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5ba94bc8-d518-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2242750 09.12.2025 CET/CEST

W​e​r​b​u​n​g ausblenden