W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

09.12.2025 / 09:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      09.12.2025
     Kursziel:                  EUR 18,50 (bislang: EUR 25,00)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Hasler

Gewinnwarnung aufgrund externer Marktschwäche

Surteco hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025e nach unten
korrigiert. So erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz in einer
Bandbreite von EUR 810 bis 820 Mio., nachdem zuvor eine Spanne zwischen EUR
850 und 900 Mio. angesetzt worden war. Die Bandbreite für das adjustierte
EBITDA verringert sich auf EUR 75 bis 80 Mio. (zuvor: EUR 85 bis 105 Mio.).

Als Grund für die Prognoseanpassung nennt Surteco "überraschend dramatisch
niedrige Umsatzerlöse" nach vorläufigen November-Zahlen; insbesondere sei
die Nachfrage - vor allem in Europa und den USA - schwächer ausgefallen als
erwartet.

Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen nehmen wir unser aus
einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes
Kursziel auf EUR 18,50 von EUR 25,00 je Aktie zurück und bestätigen
angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance von 57,4% unser
Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc266ee17839f9018f67481da97d35a5

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c86e37f7-d4d4-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2242172 09.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Surteco

Das könnte dich auch interessieren

Nutzfahrzeughersteller
Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt abgestern, 18:04 Uhr · dpa-AFX
Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab
Franzosen stocken bei Dermatologie-Konzern auf
L'Oréal wird neuer Hauptaktionär von Galdermagestern, 07:57 Uhr · dpa-AFX
L'Oréral-Logo auf Glashauswand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden