Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 09.12.2025 / 09:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 09.12.2025 Kursziel: EUR 18,50 (bislang: EUR 25,00) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Gewinnwarnung aufgrund externer Marktschwäche Surteco hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025e nach unten korrigiert. So erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 810 bis 820 Mio., nachdem zuvor eine Spanne zwischen EUR 850 und 900 Mio. angesetzt worden war. Die Bandbreite für das adjustierte EBITDA verringert sich auf EUR 75 bis 80 Mio. (zuvor: EUR 85 bis 105 Mio.). Als Grund für die Prognoseanpassung nennt Surteco "überraschend dramatisch niedrige Umsatzerlöse" nach vorläufigen November-Zahlen; insbesondere sei die Nachfrage - vor allem in Europa und den USA - schwächer ausgefallen als erwartet. Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 18,50 von EUR 25,00 je Aktie zurück und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance von 57,4% unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc266ee17839f9018f67481da97d35a5 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=c86e37f7-d4d4-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2242172 09.12.2025 CET/CEST °