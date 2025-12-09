Preis für Opec-Öl leicht gestiegen

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist leicht gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 63,86 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/jsl/stk