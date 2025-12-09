W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Abschottung des Asylrechts

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Abschottung des Asylrechts:

"(.) Warum erst jetzt Entscheidungen getroffen werden, die überfällig sind, hat mit dem Stimmungswechsel in der EU zu tun. Die dänische Ratspräsidentschaft treibt eine Flüchtlingspolitik voran, die Rechtspopulisten in Dänemark das Leben schwer gemacht hat und ihnen überall in der EU den Wind aus den Segeln nehmen soll. (.) Wie sehr sich die EU verändert hat unter dem Eindruck einer zügellosen Migrationspolitik, sieht man daran, dass der Innenminister Dänemarks, ein Sozialdemokrat, mit den migrationspolitischen Positionen der Sozialdemokraten in Deutschland nicht viel gemein hat. (.) Wer unterstellt, damit solle jedwede Einwanderung "abgeschottet" werden, verkennt den Zweck dieser Politik. Reguläre Einwanderung ist umso einfacher zu rechtfertigen und zu integrieren, je geringer die irreguläre ist."/yyzz/DP/men

