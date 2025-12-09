W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Musks Reaktion auf EU-Strafe für X

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Musks Reaktion auf EU-Strafe für X:

"Die EU-Kommission hat gegen X eine Strafe verhängt: Die Plattform von Elon Musk muss wegen mangelnder Transparenz 120 Millionen Euro zahlen. Ein Vorgang, der früher wohl kaum Beachtung gefunden hätte. Doch Musk reagiert nun mit der Forderung, die EU abzuschaffen, während US-Außenminister Marco Rubio dies als Angriff auf alle Amerikaner bezeichnet. Der Vorgang zeigt: Wer denkt, dass Musk nach dem Zerwürfnis mit Donald Trump keinen Einfluss mehr auf die amerikanische Politik hat, irrt sich gewaltig. Die Wut des wohlhabendsten Menschen der Welt auf Trump ist abgeklungen, und Pläne, eine eigene Partei zu gründen, liegen vorerst auf Eis. Stattdessen konzentriert er sich wieder stärker auf öffentliche Schlagzeilen und politische Einflussnahme - jetzt auch auf internationaler Ebene."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Entscheidung des Supreme Court naht
Donald Trump verteidigt Zöllegestern, 06:44 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump verteidigt Zölle
Aussage des US-Präsidenten
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal seingestern, 07:13 Uhr · dpa-AFX
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Rekordwerte für Strom aus Wind und Sonnegestern, 09:21 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden