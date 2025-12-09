Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zu US-Strategiepapier
dpa-AFX · Uhr
LANDSHUT/STRAUBING: Die Zeitungen "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zu US-Strategiepapier:
"Die viel beschworene "Wertegemeinschaft" gibt es nicht mehr, weil die USA nur noch ihre eigenen Werte kennen und die sind deutlich formuliert: Unangefochtener Führer der Welt, reichstes Land der Erde, das die Regeln für alle setzt und Konkurrenten mit Zöllen bekämpft. Die Aussicht aufs Geschäft relativiert alle anderen Fragen, das ist das böse Gesicht des Kapitalismus à la USA."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Aussage des US-PräsidentenNetflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal seingestern, 07:13 Uhr · dpa-AFX
Auch Paramount will Warner Bros Discovery kaufen - Konkurrenz zu Netflix-Gebotgestern, 15:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße