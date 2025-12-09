W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zu US-Strategiepapier

LANDSHUT/STRAUBING: Die Zeitungen "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zu US-Strategiepapier:

"Die viel beschworene "Wertegemeinschaft" gibt es nicht mehr, weil die USA nur noch ihre eigenen Werte kennen und die sind deutlich formuliert: Unangefochtener Führer der Welt, reichstes Land der Erde, das die Regeln für alle setzt und Konkurrenten mit Zöllen bekämpft. Die Aussicht aufs Geschäft relativiert alle anderen Fragen, das ist das böse Gesicht des Kapitalismus à la USA."/yyzz/DP/men

