Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Wadephul in China

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Wadephul in China:

"Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem Johann Wadephul im Oktober eine geplante China-Reise abgesagt hatte, weil ihm die Regierung in Peking zu wenige hochrangige Gesprächspartner anbot, hat er jetzt ein protokollarisch angemessenes Besuchsprogramm absolviert. Diese diplomatische Geste kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wertigkeit Deutschlands in China beständig schrumpft. Wenn der deutsche Außenminister versichert, dass er Gespräche "auf Augenhöhe" führe, so ist das eine mindestens geschönte Darstellung. Seine Rolle ist die des Bittstellers."/yyzz/DP/men

