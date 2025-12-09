W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Social-Media-Verbot für Jugendliche

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Social-Media-Verbot/Jugendliche in Australien:

"Es ist absurd, dass Kinder und Jugendliche im Netz quasi uneingeschränkten Zugang zu Pornografie und Gewaltdarstellungen haben. Schlimmer noch ist, dass ihnen solche Inhalte trotz Altersangabe im Account in den Feed gespült werden. Im Oktober testete die Nichtregierungsorganisation Global Witness mit Hilfe von Fake Accounts in Großbritannien, wie sicher die Algorithmen auf TikTok 13-Jährige schützen. Das Ergebnis: Nach wenigen Klicks wurden ihnen pornografische Inhalte angeboten. Damit wird offenbar, dass die bestehende Gesetzgebung wie der Digital Services Act in der EU oder der Jugendmedienstaatsvertrag in Deutschland, die Jugendschutz auch in Social Media regeln, zu wenig Wirkung zeigt. Das muss sich ändern."/yyzz/DP/men

