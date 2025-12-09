W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP: Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen. Für die Aktie geht es am Dienstag im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 4,8 Prozent nach unten auf 48,65 Euro.

Die JOST Werke SE war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert./err/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jost AG
JOST Werke

Das könnte dich auch interessieren

Nutzfahrzeughersteller
Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt abgestern, 18:04 Uhr · dpa-AFX
Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab
Märkte am Montag
Rüstungswerte erholt - zuletzt schwache Renk am stärkstengestern, 09:53 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte erholt - zuletzt schwache Renk am stärksten
Renk hoch, Hensoldt runter
Bank of America bewegt Rüstung05. Dez. · dpa-AFX
Bank of America bewegt Rüstung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden