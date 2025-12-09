ROUNDUP: Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs fällt

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen. Für die Aktie geht es am Dienstag im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 4,8 Prozent nach unten auf 48,65 Euro.

Die JOST Werke SE war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert./err/stk