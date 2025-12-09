ROUNDUP/Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec

BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von Evotec zu 5,10 Euro das Stück platziert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen.

Insgesamt 9,4 Millionen Papiere sollen verkauft werden. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals. Die Evotec-Aktie fiel im frühen Handel zuletzt um gut neun Prozent auf 4,985 Euro.

Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDax . Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen.

Derweil hat die Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) am Montag den Verkauf ihres Standorts in Toulouse an den Generikaspezialisten Sandoz abgeschlossen. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Mio Euro) zu./men/err/stk