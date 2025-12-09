W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Schleswig-Holstein fordert schärferes Klimaschutzprogramm vom Bund

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KIEL (dpa-AFX) - Mit einer Bundesratsinitiative will Schleswig-Holstein den Bund auffordern, beim Klimaschutz nachzuschärfen. Die schwarz-grüne Koalition verständigte sich nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther auf eine entsprechende Bundesratsinitiative.

Das Land fordere vom Bund, in allen Bereichen Planungssicherheit zu garantieren und aufzuzeigen, wie die Klimaziele erreicht werden sollen, sagte der CDU-Politiker. "Denn wir nehmen wahr, dass es bei vielen Unternehmen auch einen großen Bedarf danach gibt, dass diese Klarheit auch geschaffen wird."

Vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr hänge das Erreichen der Klimaziele in Schleswig-Holstein eng mit den Vorgaben von Bund und EU zusammen. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien dürfe nicht ins Stocken geraten. Günther forderte: "Da erwarten wir kein Wackeln, sondern ein klares Festhalten an den Zielen."

Das nördlichste Bundesland plädiert in der Initiative dafür, den Emissionshandel für Gebäude und Verkehr ab 2027 einzuführen. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Senkung der Energiepreise, insbesondere der Stromsteuer für alle Verbraucher. Das würde strombasierte Technologien wettbewerbsfähiger machen und die Akzeptanz der Energiewende stärken, hieß es./xil/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsdruck bleibt
Heizen ist teurer geworden03. Dez. · dpa-AFX
Heizen ist teurer geworden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden