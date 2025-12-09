Thyssenkrupp erwartet hohen Nettoverlust im neuen Geschäftsjahr

Düsseldorf, 09. Dez (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp stellt sich nach einer teilweisen Erholung im vergangenen Geschäftsjahr auf erneut hohe Belastungen ein.

Unter dem Strich wird für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) ein Fehlbetrag zwischen 400 und 800 Millionen Euro erwartet, wie Thyssenkrupp am Dienstag mitteilte. Darin enthalten sei insbesondere die Bildung von Restrukturierungsrückstellungen für die Stahlsparte. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 konnte der Ruhrkonzern einen Überschuss nach Anteilen Dritter von 465 Millionen Euro einfahren. Gestützt wurde dieses Ergebnis unter anderem von einer Zuschreibung in Höhe von 902 Millionen Euro auf die verbliebene Beteiligung an dem veräußerten Aufzugsgeschäft.

Das bereinigte Ebit konnte Thyssenkrupp um 13 Prozent auf 640 Millionen Euro verbessern und damit die Markterwartungen übertreffen. In einer vom Konzern zur Verfügung gestellten Erhebung hatten Analysten im Schnitt mit 602 Millionen Euro gerechnet. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten.

"Das Geschäftsjahr war erneut von geo- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen geprägt", betonte Vorstandschef Miguel Lopez. Unsichere Märkte und eine schwächere Kundennachfrage hätten die Geschäfte spürbar gebremst. Thyssenkrupp habe sich aber durch konsequente Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen gut behaupten können.

Der Umsatz schrumpfte im vergangenen Geschäftsjahr um sechs Prozent auf knapp 33 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr soll er in einer Bandbreite zwischen minus zwei und plus einem Prozent liegen. Der am Markt stark beachtete Free Cashflow vor M&A werde in einer Bandbreite von minus 300 bis minus 600 Millionen Euro erwartet.

GESPRÄCHE MIT JINDAL STEEL INTERNATIONAL WERDEN FORTGESETZT

Lopez hat den Konzern seit seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren umgebaut und auf Rendite getrimmt. Er will Thyssenkrupp zu einer Finanzholding entwickeln, während die Geschäfte verselbstständigt und für die Beteiligung Dritter geöffnet werden sollen. Die Marinesparte hat er unter dem Namen TKMS im Oktober an die Börse gebracht. Die Stahlsparte könnte an den indischen Konzern Jindal Steel International verkauft werden. Bis zu 11.000 der rund 27.000 Stellen von Thyssenkrupp Steel Europe sollen gestrichen oder ausgelagert werden.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)