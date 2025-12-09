Thyssenkrupp fordert gemeinsame Lösung für HKM

Essen, 09. Dez (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat eine Lösung aller Gesellschafter für den von der Schließung bedrohten Stahlkonzern HKM gefordert. Dies sei die gemeinsame Verantwortung der Unternehmen, sagte Vorstandschef Miguel Lopez am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Die Trennung von HKM sei für Thyssenkrupp Steel ein notwendiger Schritt. Thyssenkrupp hält 50 Prozent der Anteile von HKM, Salzgitter 30 Prozent und der französische Röhrenhersteller Vallourec 20 Prozent. HKM mit Sitz in Duisburg beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter.

