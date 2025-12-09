Unicef: Im Gazastreifen leiden Tausende Kinder unter Mangelernährung

Genf, 09. Dez (Reuters) - Im Gazastreifen bekommen trotz der seit dem 10. Oktober geltenden Waffenruhe Tausende Kinder nicht genügend zu essen. Allein im gesamten Monat Oktober seien 9300 Kinder wegen schwerer Mangelernährung behandelt worden, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag mit. Dabei habe die Feuerpause eine deutliche Aufstockung der humanitären Hilfe ermöglichen sollen. Es würden jedoch zu wenig Lebensmittel in den Gazastreifen geliefert, sagte Unicef-Sprecherin Tess Ingram.

Fleisch sei mit rund 20 Dollar pro Kilogramm unerschwinglich teuer, sagte Ingram. "Die meisten Familien können sich das nicht leisten." Deshalb sei die Mangelernährung weit verbreitet. Die Unicef-Sprecherin verglich die gegenwärtige Lage mit der während der früheren Feuerpause Anfang des Jahres: "Die Zahl der aufgenommenen Kinder ist fünfmal so hoch wie im Februar." Ingram beschrieb untergewichtige Babys in Krankenhäusern, die weniger als ein Kilogramm wogen und deren winzige Brustkörbe sich im Kampf ums Überleben schwer hoben und senkten.

Unicef könne zwar deutlich mehr Hilfen in das Palästinensergebiet bringen als vor der Waffenruhe, es bestünden jedoch weiterhin Hindernisse. Ingram nannte Verzögerungen und die Abweisung von Ladungen an den Grenzübergängen, die Sperrung von Routen und anhaltende Sicherheitsprobleme.

Im August hatten von den Vereinten Nationen unterstützte Experten festgestellt, dass von hungersnotähnlichen Zuständen etwa eine halbe Million Menschen betroffen waren. Dies entspricht einem Viertel der Bevölkerung des Gazastreifens. Andere Experten hatten bereits während des Krieges gewarnt, dass der Hunger bei Kindern bleibende Schäden verursachen könnte.

(Bericht von Emma Farge, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)