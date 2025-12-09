W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 09.12.2025

Warum Ui Path plötzlich wieder zur Wachstumsstory wird

Ui Path meldet sich eindrucksvoll zurück – und Martin Goersch ordnet ein, was dieser Schritt für die langfristige Ausrichtung des Unternehmens bedeutet.

Die heutige Ausgabe beleuchtet, wie sich Ui Path in einem rasant wachsenden KI-Markt positioniert und warum viele Investoren gerade jetzt genauer hinsehen. Die Frage ist, ob hier gerade mehr passiert als nur ein kurzfristiger Hype.

Was diese Bewegung auslöst, welche Entwicklungen besonders ins Auge fallen und was das für die Bewertung bedeutet, erfährst du gleich im Video.

