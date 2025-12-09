W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank geht an den Verein Glarner Rollstuhl-Taxi

EQS Group · Uhr
Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank geht an den Verein Glarner Rollstuhl-Taxi

09.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Glarus, 9. Dezember 2025 – Die Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank von 5'000 Franken geht in diesem Jahr an den gemeinnützigen Verein Glarner Rollstuhl-Taxi. Der Verein bietet Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, sichere und flexible Fahrdienste und leistet so einen unverzichtbaren Beitrag für die Menschen in unserem Kanton.

Mit ihrer traditionellen Weihnachtsspende unterstützt die Glarner Kantonalbank jedes Jahr einen Verein oder eine gemeinnützige Institution im Kanton Glarus. Die Weihnachtsspende in der Höhe von 5'000 Franken geht in diesem Jahr an den Verein Glarner Rollstuhl-Taxi. Die Glarner Kantonalbank freut sich, Betroffene mit ihrer Spende zu unterstützen, und dankt den ehrenamtlichen Vereinsfunktionären für ihren grossen Einsatz. Lilli Marti, Präsidentin des Vereins Glarner Rollstuhl-Taxi, erklärt: «Spendeneinnahmen erlauben es dem Verein, die Tarife für den Fahrdienst weiterhin tief zu halten. So kann den betroffenen Menschen ermöglicht werden, einen Teil ihrer Selbstständigkeit zu erhalten.»

Über den Verein Glarner Rollstuhl-Taxi
Der Verein Glarner Rollstuhl-Taxi erbringt Fahrdienste für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Für den Verein fahren zurzeit 13 ehrenamtliche Fahrer. Täglich sind zwei Fahrzeuge des Vereins im Einsatz. Die Fahrzeuge des Vereins sind speziell ausgestattet und verfügen über umfassende Sicherheitseinrichtungen, um einen komfortablen und geschützten Transport zu gewährleisten. Es können bis zu zwei Begleitpersonen mitfahren. Die Fahrten erfolgen auf Wunsch rund um die Uhr – an sieben Tagen in der Woche. Ob Arztbesuch, Spitalaufenthalt, Kur, Arbeits- oder Schulweg, Besuch bei Bekannten oder ein Ausflug: Der Verein ermöglicht eine Vielzahl an Fahrzielen und passt sich den individuellen Bedürfnissen der Fahrgäste an.

Weitere Informationen über den Verein sind unter glarner-rollstuhltaxi.ch zu finden.

