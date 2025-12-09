W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Zahl der offenen Stellen in den USA überraschend gestiegen

Reuters · Uhr
Washington, 09. Dez (Reuters) - In den USA ist zuletzt deutlich mehr Personal nachgefragt worden.

Die Zahl der offenen Stellen stieg im Oktober auf 7,67 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Für diesen unter dem Kürzel "Jolts" bekannten Bericht hatten von Reuters befragte Experten einen spürbaren Rückgang auf 7,15 Millionen erwartet, von 7,658 Millionen im September.

Die Daten kommen kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Diese soll mit ihrer Geldpolitik nicht nur für stabile Preise sorgen, sondern auch den Arbeitsmarkt im Blick haben. Dieser hat zuletzt einige Schwächesignale ausgesandt. Die Fed dürfte daher eine Senkung ihres Leitzinses um einen viertel Prozentpunkt - wie im September und Oktober - auf die Spanne von dann 3,5 bis 3,75 Prozent beschließen.

(Büro Washington, geschrieben von von Rene Wagner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

