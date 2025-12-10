W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung durch Exane BNP Paribas hat der Erholung der im MDax notierten Vorzugsaktien von Sartorius am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Die Papiere legte am Vormittag nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,25 Prozent auf 254,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.

Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar./mis/stk

