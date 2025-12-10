W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: HSBC legt nach Bofa-Hochstufung zu - Jahreshoch rückt näher

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien der HSBC haben im Vormittagshandel am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 1,8 Prozent. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.

Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.

Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs./mf/mis

