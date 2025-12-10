Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Der Dax sank am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 24.029 Punkte, hat allerdings seit dem jüngsten Tief im November bei unter 23.000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus auf knapp 5 Prozent, wobei am Freitag auch die runde Marke von 24.000 Punkten wieder überwunden wurde.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich zuletzt nahezu unverändert bei 29.720 Zählern. Allgemein wurden in der Euroregion zur Wochenmitte leichte Verluste verbucht.

Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrößten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Finanzmärkten eingepreist. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. An diesem Abend sei "alles möglich", schrieb Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Es kommt auf die Details an." Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, könnten die anstehenden Nachrichten der Fed und die Reaktion der Finanzmärkte darauf die Richtung für das restliche Börsenjahr vorgeben.

Die Zinsentscheidung in den USA erfolgt in einem für die Notenbank Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump nach wie vor kräftig Druck auf die Fed aus.

An der Dax-Spitze gewannen Siemens Energy 3,2 Prozent und setzten ihren Rekordlauf fort. Das bisherige Jahresplus beläuft sich auf etwas mehr als 140 Prozent, womit der Kursgewinn der Aktie in diesem Jahr nur von Rheinmetall getoppt wird. Nordex legten im MDax um 7,0 Prozent zu und profitierten von der Aussicht des Windturbinen-Herstellers auf einen weiteren Auftrag und - wie auch Siemens Energy - von positiven Signalen vom Investorentag des US-Konkurrenten GE Vernova .

Delivery Hero sprangen um 13 Prozent hoch. Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November prüft das MDax-Unternehmen strategische Optionen, wozu auch weitere Verkäufe zählen. Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Essenslieferdienst unter dem Druck mehrerer Großaktionäre steht. Wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche sei eine strategische Überprüfung durchzuführen und ein Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, hatte es geheißen.

Für die Tui-Aktie ging es indes nach detaillierten Geschäftsjahreszahlen um 2,3 Prozent abwärts. Erstmals seit dem Existenzkampf in der Corona-Krise soll wieder eine Dividende gezahlt werden, was laut Analysten unerwartet kommt. Ansonsten nannte JPMorgan die aktuelle Geschäftsentwicklung des Touristikunternehmens durchwachsen.

Umstufungen drückten im Dax Siemens Healthineers um 1,2 Prozent, während Sartorius im MDax um 2,3 Prozent stiegen. Exane BNP äußerte sich zum europäischen Medizintechniksektor und stufte Sartorius auf "Outperform" hoch. Siemens Healthineers wurden zugleich auf "Neutral" abgestuft.

Für RTL ging es um 1,5 Prozent abwärts. Die US-Bank JPMorgan senkte die Aktie auf "Underweight" und rechnet damit, dass der Medienkonzern seine Abonnenten-Ziele für 2026 wird zurückschrauben müssen./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---