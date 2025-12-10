W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Baukonzern

Rekordjagd bei Hochtief geht weiter - dank neuer Empfehlung

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Infrastruktur
Artikel teilen:
Hochtief
Hochtief · Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Die Aktien von Hochtief und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht. Hochtief bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.

Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei Hochtief und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.

Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei Vinci , eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hochtief
Fraport
Vinci
ACS
Aéroports de Paris

Das könnte dich auch interessieren

Bericht der "Financial Times"
China will Import von Nvidias KI-Chip H200 begrenzengestern, 16:02 Uhr · Reuters
China will Import von Nvidias KI-Chip H200 begrenzen
MWB streicht Kaufempfehlung
Aixtron-Aktie gibt nachgestern, 15:50 Uhr · dpa-AFX
Aixtron-Aktie gibt nach
Grünes Licht steht noch aus
Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energyheute, 08:02 Uhr · dpa-AFX
Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy
MDAX-Konzern
Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius anheute, 11:17 Uhr · dpa-AFX
Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden