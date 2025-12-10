W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.

Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte./bek/jha/

