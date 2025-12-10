W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 255 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Airbus steht bereits auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan. Perry erwartet 2026 mehr Dynamik bei den Auslieferungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Airbus (ADR)

