APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der...

Uhr
APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation

Neue Kommunikationschefin - Miriam Daill (43) ist Leiterin der  
Unternehmenskommunikation und Mediensprecherin im 
Volksbanken-Verbund. 

Wien (APA-ots) - Die Volksbank Wien baut ihre strategische Kommunikation  
aus: Anfang 
September hat mit Miriam Daill eine erfahrene Kommunikationsmanagerin 
sowohl die Leitung der Unternehmenskommunikation als auch die 
Funktion der Unternehmenssprecherin übernommen. Sie verantwortet die 
interne und externe Kommunikation in der Zentralorganisation des 
Volksbanken-Verbundes. 

Daill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in integrierter 
Kommunikation, Medienarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Zuletzt 
beriet sie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Immobilien 
und Gesundheit auf Vorstandsebene. Von 2017 bis Anfang 2024 war sie 
in einem führenden österreichischen Immobilienunternehmen tätig, wo 
sie neben der Unternehmenskommunikation den Aufbau der ESG- 
Kommunikation verantwortete. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende 
Pressesprecherin der börsennotierten S IMMO AG und bei der 
Kommunikationsberatung Grayling Austria. 

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und 
Sprecher des Volksbanken-Verbundes, betont: "Der Volksbanken-Verbund 
hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation 
durchlaufen und seine Rolle als moderne, regional verankerte Bank neu 
definiert. Diese Positionierung klar zu vermitteln, erfordert 
gezielte strategische Kommunikation. Mit Miriam Daill gewinnen wir 
eine erfahrene Expertin, die unsere kommunikative Ausrichtung in 
einer zunehmend technologiegetriebenen Finanzwelt weiter schärfen 
wird, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und einer Bank mit 
genossenschaftlichen Wurzeln, die Fortschritt und menschliche Nähe 
verbindet." 

Miriam Daill absolvierte ein Studium der Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verfügt über 
Zusatzqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sowie 
als Certified Corporate Sustainability & ESG Managerin. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40 137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0028    2025-12-10/09:12
APA

