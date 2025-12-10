W​e​r​b​u​n​g ausblenden

BMWE: Milliarden-Förderbetrag fließt in Energieforschung

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 10. Dez (Reuters) - Der Bund unterstützt die Entwicklung und Erprobung von Technologien zur Gewinnung, Speicherung und effizienten Nutzung von Energie mit einem Milliardenbetrag.

Rund 1,4 Milliarden Euro seien 2024 in die Energieforschung geflossen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Das Kabinett hatte zuvor den Bundesbericht Energieforschung beschlossen. Durch die staatliche Unterstützung will die Regierung erklärtermaßen die Energieversorgung krisenfester machen, die Versorgungssicherheit langfristig stärken und die Wettbewerbsfähigkeit fördern.

Von der Gesamtsumme flossen demnach 2024 975 Millionen Euro in 6763 Projekte. Weitere rund 378 Millionen Euro seien in die institutionelle Förderung des Forschungsbereichs Energie der Helmholtz-Gemeinschaft investiert worden. Für 2026 erwartet das Wirtschaftsministerium mehr Geld für die angewandte Energieforschung. Geplant seien eine "Transferoffensive Energieinnovationen", der Neustart der "Reallabore der Energiewende" sowie eine "Explorationsinitiative Geothermie".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Eiscreme von Magnum ist zu sehen.
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten
Altersvorsorge-Depot
Aktien sind raus – und das ist gutgestern, 14:28 Uhr · onvista
Aktien sind raus – und das ist gut
Feindliche 108-Milliarden-Offerte
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen08. Dez. · Reuters
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen
Aktien New York
US-Zinsentscheid hält Anleger in Schachgestern, 16:50 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden