BMWE: Milliarden-Förderbetrag fließt in Energieforschung

Berlin, 10. Dez (Reuters) - Der Bund unterstützt die Entwicklung und Erprobung von Technologien zur Gewinnung, Speicherung und effizienten Nutzung von Energie mit einem Milliardenbetrag.

Rund 1,4 Milliarden Euro seien 2024 in die Energieforschung geflossen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Das Kabinett hatte zuvor den Bundesbericht Energieforschung beschlossen. Durch die staatliche Unterstützung will die Regierung erklärtermaßen die Energieversorgung krisenfester machen, die Versorgungssicherheit langfristig stärken und die Wettbewerbsfähigkeit fördern.

Von der Gesamtsumme flossen demnach 2024 975 Millionen Euro in 6763 Projekte. Weitere rund 378 Millionen Euro seien in die institutionelle Förderung des Forschungsbereichs Energie der Helmholtz-Gemeinschaft investiert worden. Für 2026 erwartet das Wirtschaftsministerium mehr Geld für die angewandte Energieforschung. Geplant seien eine "Transferoffensive Energieinnovationen", der Neustart der "Reallabore der Energiewende" sowie eine "Explorationsinitiative Geothermie".

