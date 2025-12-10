Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die seit Anfang des Jahres geltende Grundsteuer-Reform des Bundes ist rechtens und verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Der Bundesfinanzhof in München hat in zweiter Instanz die Klagen von Immobilieneigentümern aus Köln, Berlin und Sachsen gegen die Neuregelung zurückgewiesen./cho/DP/stk
