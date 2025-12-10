Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Cicor revidiert Jahresprognose 2025 aufgrund geringerer Nachfrage in Deutschland und ungünstiger Währungseffekte; A&D-Auftragseingang bleibt stark



Bronschhofen, 10. Dezember 2025 – Die Cicor Group (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute eine Anpassung ihrer finanziellen Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Ausschlaggebend ist ein schwächer als erwartetes wirtschaftliches Umfeld, wobei sich insbesondere Auslieferungen an Kunden in Deutschland voraussichtlich ins Jahr 2026 verschieben werden. Zusammen mit der Aufwertung des Schweizer Frankens, insbesondere gegenüber dem britischen Pfund und dem US-Dollar, erwartet Cicor für 2025 Nettoerlöse leicht unterhalb der bisherigen Prognose. Dank der beschleunigten Nachfrage aus dem Aerospace&Defense-Sektor (A&D) wird für 2025 jedoch weiterhin eine Book-to-Bill-Rate deutlich über 1,0 erwartet.

Da sich die Märkte in wichtigen Segmenten nicht so früh erholt haben wie erwartet, sieht sich das Unternehmen veranlasst, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu revidieren. Das Unternehmen war von einer Erholung in den Industrie- und Medizintechniksegmenten des deutschen EMS-Marktes ausgegangen, die bislang jedoch ausgeblieben ist. Cicor erwartet nun Nettoerlöse von CHF 600 bis 620 Millionen (bisherige Prognose: CHF 620 bis 650 Millionen).

Für das EBITDA 2025 rechnet Cicor mit CHF 63 bis 67 Millionen, bereinigt um einmalige Effekte im Zusammenhang mit Step-up-Effekten aus Akquisitionen, Integrations- und Restrukturierungsmassnahmen. Das ausgewiesene EBITDA dürfte CHF 58 bis 62 Millionen erreichen (bisherige Prognose: CHF 62 bis 70 Millionen).

Angesichts des anhaltend starken Auftragstempos insbesondere von der paneuropäischen Kundenbasis im A&D-Bereich sowie einer so starken Projektpipeline wie noch nie zuvor, erwartet das Management 2026 die Rückkehr zu organischem Wachstum. Besonders erfreut zeigt sich das Management darüber, dass Cicor derzeit zwei grosse europäische A&D-Auftraggeber in den Kundenstamm integriert. Erste Umsätze werden 2026 erwartet; für 2027 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz aus diesen Kunden von deutlich über CHF 10 Millionen. Cicor bestätigt daher seine mittel- bis langfristige Prognose.

