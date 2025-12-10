EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re kündigt neue Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ und finanzielle Ziele 2026 an

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Prognose

Im Rahmen ihrer neuen Mehrjahresstrategie zielt Munich Re auf weiter steigende Gewinne und eine hohe Gewinnbeteiligung der Aktionäre. Es wird erwartet, dass die Eigenkapitalrendite bis Jahresende 2030 über 18 % liegen wird, der Gewinn je Aktie soll pro Jahr um durchschnittlich mehr als 8 % wachsen. Die Gesamtausschüttungsquote

wird auf über 80 % pro Jahr festgelegt und die Solvenzquote soll größer als 200 % sein.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Munich Re dank anhaltend guter operativer Performance in allen Geschäftssegmenten einen IFRS-Nettogewinn von 6,3 Mrd. € an (Konsens 6,35 Mrd. €). Der Versicherungsumsatz der Gruppe wird 2026 voraussichtlich bei 64 Mrd. € (Konsens 62 Mrd. €) liegen und die Kapitalanlagerendite dürfte sich auf über 3,5 % verbessern.

Im Geschäftsfeld Rückversicherung rechnet Munich Re für 2026 mit einem Nettogewinn von 5,4 Mrd. € (Konsens 5,2 Mrd. €). In einem anhaltend attraktiven Marktumfeld wird Munich Re weiterhin ihre starke Marktposition nutzen. Die Schaden-Kosten-Quote bleibt mit 80 % (Konsens 80 %) in der Rückversicherung Schaden/Unfall und 90 % (Konsens 89 %) in Global Specialty Insurance (GSI) auf einem hohen Profitabilitätsniveau. In der Rückversicherung Leben/Gesundheit erwartet Munich Re für 2026 ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 1,9 Mrd. € (Konsens 1,9 Mrd. €).

Das Geschäftsfeld ERGO wird die starke Entwicklung der letzten Jahre auf einem Ergebnisniveau von 0,9 Mrd. € (Konsens 1,0 Mrd. €) fortsetzen. Für ERGO Deutschland wird eine Schaden-Kosten-Quote von 89 % (Konsens 89 %) und für ERGO International von ebenfalls 89 % (Konsens 89 %) angestrebt.

Alle Zahlenangaben sind gerundet. Alle Prognosen und Ziele stehen wie üblich unter dem Vorbehalt erhöhter Unsicherheiten aus geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, eines erwartungsgemäßen Großschadenverlaufs, der Gewinn- und Verlustauswirkungen gravierender Währungs- und Kapitalmarktbewegungen sowie signifikanter Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und anderer Sondereffekte.

Am 11. Dezember 2025 wird Munich Re der Öffentlichkeit die Details des neuen Strategieprogramms Ambition 2030 präsentieren.

Die Gesamtausschüttungsquote wird definiert als die Summe aus angekündigter Dividende und Aktienrückkauf, geteilt durch das IFRS-Konzernergebnis.

