EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry

10.12.2025 / 16:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Die PATRIZIA SE (“PATRIZIA”) hat sich mit den Investoren ihres mit Abstand größten Flagship-Fonds, welcher mit einem Volumen von rund 5 Mrd. EUR in die Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG (“Dawonia”) investiert ist, auf die Vertragsbedingungen für eine langfristige Verlängerung des seit 2013 bestehenden Investment Management-Mandats geeinigt. Das Mandat wurde bis zum Jahresende 2030 verlängert mit der Möglichkeit weiterer Verlängerungen.

Im Rahmen der Mandatsverlängerung wurde PATRIZIA das Recht eingeräumt, ab 2026 einen Teil der Exit-Carry-Berechtigung zu realisieren und entsprechende Zahlungen in Höhe von rund 49 Mio. EUR vor Steuern pro Jahr bis zum Jahr 2029 sowie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Möglichkeit, eine weitere Zahlung in derselben Höhe im Jahr 2031 zu erhalten. Diese Abrechnung eines Teils der Exit-Carry Berechtigung wird die Finanzlage der PATRIZIA über mehrere Jahre positiv beeinflussen. Die verbleibende Exit Carry-Berechtigung wird bei einem tatsächlichen Exit des Dawonia Investments realisiert.

