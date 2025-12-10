EQS-AFR: Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten

10.12.2025
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Basler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.12.2025 / 10:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Basler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.baslerweb.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.baslerweb.com/reports

Basler

