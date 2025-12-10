EQS-AFR: Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Basler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.12.2025 / 10:20 CET/CEST

Hiermit gibt die Basler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.baslerweb.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.baslerweb.com/reports

Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Internet: www.baslerweb.com

10.12.2025 CET/CEST