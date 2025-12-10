W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 10:36 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jan-Christian
Nachname(n):Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,5000 EUR10.075,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,5000 EUR10.075,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
Internet:https://www.circus-group.com/for-investors
Circus

