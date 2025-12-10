EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.12.2025 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Jan-Christian
|Nachname(n):
|Heins
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorsitzender des Verwaltungsrates
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Circus SE
b) LEI
|98450020CA9F13FUED64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2YN355
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,5000 EUR
|10.075,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,5000 EUR
|10.075,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|Ende der Mitteilung
102310 10.12.2025 CET/CEST