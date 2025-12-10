EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.12.2025 / 10:36 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jan-Christian Nachname(n): Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,5000 EUR 10.075,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,5000 EUR 10.075,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE St. Martin-Straße 112 81669 München Deutschland Internet: https://www.circus-group.com/for-investors

102310 10.12.2025 CET/CEST