EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.12.2025 / 10:35 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Nikolas
|Nachname(n):
|Bullwinkel
|Position:
|Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Circus SE
b) LEI
|98450020CA9F13FUED64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2YN355
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,2000 EUR
|499.983,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,2000 EUR
|499.983,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102306 10.12.2025 CET/CEST
