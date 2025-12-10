W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 10:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolas
Nachname(n): Bullwinkel
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,2000 EUR 499.983,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,2000 EUR 499.983,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102306  10.12.2025 CET/CEST

