W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Wilhelm
Nachname(n): Beier
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Dermapharm Holding SE

b) LEI
5299009F0KNZINQQQK37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS5D8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,43 EUR 53.824.340,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,4300 EUR 53.824.340,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet: ir.dermapharm.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102314  10.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dermapharm

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden