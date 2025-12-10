EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.12.2025 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Wilhelm Nachname(n): Beier Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Dermapharm Holding SE

b) LEI

5299009F0KNZINQQQK37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GS5D8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,43 EUR 53.824.340,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,4300 EUR 53.824.340,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

