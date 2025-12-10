EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.12.2025 / 14:30 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Wilhelm
|Nachname(n):
|Beier
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Dermapharm Holding SE
b) LEI
|5299009F0KNZINQQQK37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS5D8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|37,43 EUR
|53.824.340,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|37,4300 EUR
|53.824.340,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102314 10.12.2025 CET/CEST
