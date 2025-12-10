W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Readcrest Capital AG: EFa Vermögensverwaltungs KG, Erwerb von 110.000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 10:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: EFa Vermögensverwaltungs KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rolf
Nachname(n): Elgeti
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Readcrest Capital AG

b) LEI
8945004D7BZ2T9FUK105 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LBF29

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 110.000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,20 EUR 132.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2000 EUR 132.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102308  10.12.2025 CET/CEST

Enerxy

