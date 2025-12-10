EQS-DD: Readcrest Capital AG: EFa Vermögensverwaltungs KG, Erwerb von 110.000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.12.2025 / 10:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|EFa Vermögensverwaltungs KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Rolf
|Nachname(n):
|Elgeti
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Readcrest Capital AG
b) LEI
|8945004D7BZ2T9FUK105
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0LBF29
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 110.000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,20 EUR
|132.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,2000 EUR
|132.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102308 10.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
BeteiligungsgesellschaftMBB-Aktie steuert auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezembergestern, 14:24 Uhr · dpa-AFX
Italienischer SportwagenbauerFerrari-Aktie unter Druck - Morgan Stanley wird pessimistischer08. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße