EQS-News: Cherry SE: Rogier Volmer wird Interims-CEO von Cherry SE; CEO Oliver Kaltner wechselt nach Vertragsende am 31. Dezember 2025 in eine beratende Funktion.

Cherry SE: Rogier Volmer wird Interims-CEO von Cherry SE; CEO Oliver Kaltner wechselt nach Vertragsende am 31. Dezember 2025 in eine beratende Funktion.



10.12.2025 / 19:38 CET/CEST

Rogier Volmer wurde vom Aufsichtsrat der Cherry SE mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Interims-CEO ernannt.

Oliver Kaltner scheidet auf eigenen Wunsch mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. Dezember 2025 aus dem Vorstand aus und wird das Unternehmen weiterhin bei seinen M&A-Aktivitäten beratend unterstützen.

München, 10. Dezember 2025 – Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] gab heute bekannt, dass Rogier Volmer vom Aufsichtsrat einstimmig mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Interims-CEO und Vorstandsmitglied ernannt wurde. Oliver Kaltner scheidet auf eigenen Wunsch mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. Dezember 2025 aus dem Vorstand aus. Herr Kaltner wird das Unternehmen weiterhin bei seinen M&A-Aktivitäten beratend unterstützen.

Herr Volmer verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung, unter anderem in leitenden Positionen bei Haier Europe, Trust International und Logitech. Zuletzt leitete er bei Haier die DACH- und Benelux-Region und erzielte dort eine erfolgreiche Sanierung sowie eine deutliche Verbesserung des EBIT. Als CEO von Trust trieb er eine umfassende Transformation des Unternehmens und seiner Organisation voran und erreichte nachhaltiges zweistelliges Wachstum. Bei Logitech bekleidete er verschiedene Positionen als General Manager in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und erzielte dabei konstant starke Umsatz- und Gewinnentwicklungen.



Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns, Rogier Volmer im Vorstand begrüßen zu dürfen. Er wird den starken Fokus des Unternehmens auf Umsatz- und Gewinnwachstum weiterführen. Cherry bleibt Marktführer für Exzellenz und Innovation im Bereich Peripheriegeräte und digitale Gesundheitslösungen.“

Herr Volmer erklärte: „Ich fühle mich geehrt, die Führung von Cherry in einem Moment bedeutender strategischer Chancen zu übernehmen. Mit einer starken Marke und einem engagierten Team ist Cherry bestens aufgestellt, um seine Rolle in den Bereichen Gaming, Hybrid-Work-Technologien und digitale Gesundheit weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, auf dem von Oliver Kaltner geschaffenen Fundament aufzubauen und gemeinsam mit dem Unternehmen nachhaltige Leistung und kontinuierliche Innovation zu erzielen.“

Herr Stolk fügte hinzu: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Oliver Kaltner unseren aufrichtigen Dank für seine herausragende Führung in den vergangenen herausfordernden Jahren aussprechen. Unter seiner Leitung wurden sowohl national als auch international wichtige Strukturmaßnahmen erfolgreich umgesetzt, das operative Profil des Unternehmens geschärft und die Organisation für die nächsten Entwicklungsphasen aufgestellt. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für sein großes persönliches Engagement, seine Integrität und seine konstruktive Zusammenarbeit.“

Herr Kaltner erklärte: „Nach drei sehr intensiven Jahren, geprägt von schwierigen Restrukturierungsmaßnahmen in einem herausfordernden Umfeld, ist für mich der Zeitpunkt gekommen, zurückzutreten. Gemeinsam mit einem außergewöhnlich engagierten Team haben wir das wahre Potenzial von Cherry neu entfaltet, sodass die traditionsreiche Marke eine positive Zukunftsperspektive erhält. Ich blicke mit Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück und möchte dem globalen Cherry-Team, meinen geschätzten Vorstandskollegen Udo Streller (COO) und Jurjen Jongma (CFO), dem Aufsichtsrat und seinem Vorsitzenden Marcel Stolk, allen Geschäftspartnern und allen Aktionären danken. Ich freue mich darauf, die M&A-Prozesse als Senior Advisor zu unterstützen.“

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

