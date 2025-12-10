EQS-News: Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte



10.12.2025 / 11:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte

Leverkusen, 10. Dezember 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) treibt ihre Entwicklungsroadmap konsequent voran und stärkt ihre internationale R&D-Präsenz um einen strategischen Schlüsselstandort. Am 1. November eröffnete das Unternehmen ein neues R&D-Center im tschechischen Brünn, einem der führenden Hightech-Hubs Osteuropas. Mit dem neuen Standort baut Elmos die Entwicklungskapazitäten gezielt aus und schafft zusätzliche Innovationsstärke für die nächste Generation hochintegrierter Mixed-Signal-Lösungen.

Das neue R&D-Team in Brünn bringt umfassende Expertise in Produktarchitektur, Analog-Mixed-Signal- und Digital-Design sowie Test-Engineering mit – wichtige Kompetenzen, die für die nächsten Generationen der Elmos Produktfamilien von zentraler Bedeutung sind.

„Unser neues R&D-Center ist mehr als nur ein weiterer Punkt auf der Landkarte. Es ist Ausdruck unseres Commitments für zukünftiges Wachstum mit innovativen Lösungen im Automotive und Non-Automotive Bereich. Mit unseren R&D-Teams in Europa und Asien verfügen wir über ein schlagkräftiges, global aufgestelltes Entwicklungsnetzwerk, das Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit konsequent vorantreibt. Damit sichern wir uns nachhaltiges Wachstum in unseren etablierten Märkten und erweitern unser Potential in technologischen Zukunftsfeldern“, sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

10.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: SDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2243282

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243282 10.12.2025 CET/CEST