EQS-News: Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen

Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen



West Branch, Iowa, USA, 10. Dezember 2025. Die Nordex Group hat nach Abschluss eines herausfordernden und wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens umfangreiche Verträge mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy unterzeichnet. Nach den erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird Nordex Alliant Energy bis zu 190 Turbinen der Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Mittleren Westen der USA, einschließlich Iowa, liefern. Die Errichtung der Turbinen ist für die Jahre 2028 und 2029 geplant. Nach der Inbetriebnahme werden diese eine Gesamtkapazität von bis zu 1.060 MW bereitstellen

Diese Verträge stellen eine bedeutende Investition in die Fertigungsindustrie von Iowa dar, schaffen neue Arbeitsplätze und fördern zugleich die wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Region. Darüber hinaus ermöglicht diese Vereinbarung Alliant Energy, ihre Ressourcenstrategie erfolgreich umzusetzen und ihren Kunden einen herausragenden Mehrwert zu bieten.

Die Turbinen werden in der Nordex-Produktion in West Branch in Iowa gefertigt, wo Nordex kürzlich die Produktion von Maschinenhäusern, Antriebssträngen und Naben wieder aufgenommen hat.

„Die Entscheidung zu Gunsten Nordex zeigt unser Vertrauen in die Kompetenz des Unternehmens und unterstreicht unser Bestreben, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die es uns ermöglichen, unsere Kundinnen, Kunden und Gemeinden zuverlässig zu versorgen. Wir freuen uns, für dieses Projekt dabei einen lokalen Hersteller ausgewählt zu haben“, sagt Lisa Barton, Präsidentin und Chief Executive Officer von Alliant Energy. „Mit dieser Entscheidung schaffen wir zudem erhebliche wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Versorgungsgebiet und ermöglichen es, die steigende Energienachfrage effizient zu bedienen.“

„Im Rahmen unseres sehr strengen Auswahlprozesses für Lieferanten hat die Nordex Group ihre fortschrittliche Technologie sowie die Einhaltung geltender Regeln in der Lieferkette unter Beweis gestellt. Darüber hinaus konnte das Unternehmen zeigen, dass es Projekte erfolgreich umsetzen kann und es jetzt mit der lokalen Turbinenfertigung in Iowa zudem einen zusätzlichen Mehrwert schafft“, erklärt Antonio Smyth, Executive Vice President für Stromerzeugung und Gasstrategie bei Alliant Energy. „Nach der Genehmigung durch die Iowa Utilities Commission freuen wir uns darauf, die Projekte umzusetzen und unseren Abnehmern über viele Jahre hinweg Vorteile zu bieten.“

„Wir freuen uns sehr über die künftige Zusammenarbeit mit Alliant Energy bei diesen wegweisenden Projekten und wissen das große Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Delta4000-Technologie zu schätzen“, sagt Manav Sharma, CEO von Nordex North America. „Mein besonderer Dank gilt Kim Reynolds, der Gouverneurin von Iowa, und der Iowa Economic Development Authority für ihre herausragende Unterstützung. Gouverneurin Reynolds hat sich als hervorragende Förderin der lokalen Fertigungsindustrie erwiesen und setzt sich besonders dafür ein, mehr Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe in Iowa zu schaffen.“

„Wir sind stolz darauf, dass Alliant Energy Nordex für diesen Meilenstein ausgewählt hat. Es handelt sich um das größte Volumen, das wir in der 25-jährigen US-Geschichte der Nordex Group jemals auf einmal erhalten haben“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. „Das bestätigt unsere strategische Entscheidung, die Produktion in Iowa wieder aufgenommen zu haben. Sie unterstreicht unser Engagement im US-Markt, fördert die regionale Wirtschaftsentwicklung und unterstützt uns bei der Erreichung unserer mittelfristigen Unternehmensziele.“

Die Vereinbarungen treten nach den erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Kraft und stellen derzeit noch keine verbindlichen Aufträge dar.

Über Alliant Energy

Die Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) bietet regulierte Energieversorgung für etwa 1 Million Stromkunden und 430.000 Erdgas-Kunden in Iowa und Wisconsin. Die Mission von Alliant Energy ist es, zuverlässige Energielösungen und außergewöhnlichen Service zu bieten – sicher, effizient und verantwortungsvoll, sodass sich Kunden und Gemeinden darauf verlassen können. Die Interstate Power and Light Company (IPL) und die Wisconsin Power and Light Company (WPL) sind die beiden öffentlichen Energieunternehmen von Alliant Energy. Weitere Informationen finden Sie unter alliantenergy.com oder folgen Sie Alliant Energy auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



